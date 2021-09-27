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Военный эксперт Рожин: российский ПАК ДА поставил США в неудобное положение

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 17:07
Армия
Военный эксперт Рожин: российский ПАК ДА поставил США в неудобное положение
ПолитЭксперт

Москва, 27 сентября. Российский перспективный ракетоносец ПАК ДА сможет изменить облик войны, поскольку будет способен вести огонь с огромного расстояния, находясь под куполом противовоздушной обороны.

Этот дозвуковой самолет будет оснащен мощным вооружением. Однако технические характеристики ПАК ДА держатся в секрете, напомнил военный эксперт Борис Рожин во время разговора с изданием «Народные Новости».

«ПАК ДА — один из перспективных путей развития. Он относится к категории прорывных проектов, который сможет изменить облик современной войны, дополнить образ известных видов вооружений», — уточнил аналитик.

США оказались в весьма неудобном положении, поскольку ПАК ДА фактически оставил их не у дел. Американцы теперь вынуждены пытаться догнать разработки России, опережающие результаты большинства стран мира, отметил Борис Рожин.

«Наличие таких проектов в России показывает, что наша "оборонка" способна быть высококонкурентной на рынке вооружений», — резюмировал он.

Ранее Борис Рожин отметил, что США боятся открытого конфликта с Россией. При этом в Пентагоне заговорили, что пора расширять военные контакты с РФ. Это позволит избежать возможных стычек и недопонимания, передает RT.

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