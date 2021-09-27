Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 17:47
17:46
Общество
Невролог Вон заявила, что высокий уровень холестерина может вызвать головную боль
17:43
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» начнутся в октябре
17:40
Происшествия
В Ярославле студент пригрозил сокурсникам прийти в вуз с «оружием для забоя скота»
17:40
Видео
Маленькие, да удаленькие: в Подмосковье прошел бал для собак породы корги
17:39
Экономика
«Яндекс.Браузер» будет предустановлен на всех продающихся в РФ устройствах с 2022 года
17:37
Весь мир
Ученые обнаружили в Марокко окаменелости нового вида анкилозавра
17:36
Экономика
Дефицита газа в Европе может иметь сезонный характер
17:34
Политика
Политолог Громыко: «Зеленые» могут создать проблемы в отношениях России и Германии
17:34
Армия
Ополченцы ДНР уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
17:31
Происшествия
Сашу Огонька приговорили к восьми годам колонии за высший статус в преступной иерархии
Все новости

Президент Таджикистана принял военный парад в Дарвазском районе у границ Афганистана
Армия
Президент Таджикистана принял военный парад в Дарвазском районе у границ Афганистана
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Душанбе, 27 сентября. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял парад военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов на границе с Афганистаном.

В опубликованном на официальном сайте главы государства сообщении говорится, что Рахмон в рамках рабочей поездки в Дарвазский район, граничащий с Афганистаном, выступил на военном параде, в котором принимали участие подразделения ВС, правоохранители и пограничники.

Отмечается, что президент поздравил военнослужащих с 30-летней годовщиной государственной независимости и призвал их к верному служению родине. По имеющейся информации, торжественные мероприятия прошли с участием двух тысяч солдат и офицеров и 50 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ провели занятия с боевыми стрельбами на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Президент Таджикистана принял военный парад в Дарвазском районе у границ Афганистана
таджикистан парад военнослужащие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru