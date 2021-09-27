Президент Таджикистана принял военный парад в Дарвазском районе у границ Афганистана

Душанбе, 27 сентября. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял парад военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов на границе с Афганистаном.

В опубликованном на официальном сайте главы государства сообщении говорится, что Рахмон в рамках рабочей поездки в Дарвазский район, граничащий с Афганистаном, выступил на военном параде, в котором принимали участие подразделения ВС, правоохранители и пограничники.

Отмечается, что президент поздравил военнослужащих с 30-летней годовщиной государственной независимости и призвал их к верному служению родине. По имеющейся информации, торжественные мероприятия прошли с участием двух тысяч солдат и офицеров и 50 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ провели занятия с боевыми стрельбами на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники, передает RT.