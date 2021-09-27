Эксперт из Германии рассказал о судьбе «Северного потока — 2» после выборов в ФРГ

В новом правительстве Германии могут появиться противники газопровода «Северный поток — 2» — партия «Союз 90/ Зеленые». Но если представители этой политической силы все же хотят попасть в бундестаг, им необходимо ослабить давление на «СП-2». Об этом Федеральному агентству новостей рассказал проживающий в Германии писатель и политолог Владимир Сергиенко.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Германии, согласно последним данным, с незначительным преимуществом опережает консервативный блок ХДС/ХСС, связанный с действующим канцлером Ангелой Меркель. Эта политическая сила показала худший результат за всю историю выборов. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые — примерно через две недели.

Так как ни одна из партий не набрала больше 50% голосов, они должны договариваться о создании коалиций. От этого зависит многое: кто станет новым канцлером ФРГ, представители какой силы займут те или иные кресла в правительстве. Примечательно, что у власти могут оказаться и противники «Северного потока — 2» — партия «Союз 90/ Зеленые».

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Политолог Владимир Сергиенко сообщил ФАН, при каких обстоятельствах представители этой политсилы смогут попасть в число федеральных министров.

«Если партия «Союз 90/ Зеленые» проявит определенную договороспособность, согласится на несколько кресел в кабинете министров Германии, а также на дополнительную инвестиционную и налоговую политику в отношении приоритетных для них направлений — ветрогенераторы, научные исследования, аккумуляторы, солнечные батареи — и не будет усиленно настаивать на том, что связано с «Северным потоком — 2», то это будет позитивный исход. Если партия проявит договороспособность, то ее представители будут в правительстве», — сказал собеседник ФАН.

По словам эксперта, в любом случае ситуация в Германии по «Северному потоку — 2» не изменится, кто бы не возглавил страну.

«Если же партия «Союз 90/ Зеленые» будет стоять на своем и требовать выполнения предвыборных обещаний по закрытию «Северного потока — 2», то это вобьет клин в отношения со Свободной демократической партией, которую в народе называют «партией капиталистов», то тогда я не вижу «зеленых» в правительстве. Соответственно, тогда мы вернемся к прежней политике ФРГ и к блоку, который сегодня вроде бы никак не участвует в переговорах, — ХДС/ХСС. Тогда тоже ничего не изменится по отношению к России и «Северному потоку — 2». Сегодня есть только внутригерманская борьба за кресла министров, а также стоит вопрос о договороспособности одной единственной партии — «Союз 90/ Зеленые», — подчеркивает Владимир Сергиенко.

Как изменится политика Германии в отношении российского проекта «Северный поток — 2», ранее рассказал доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.