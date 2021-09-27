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Кабул отменил выступление афганского представителя на Генассамблее ООН

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 17:01
Политика
Кабул отменил выступление афганского представителя на Генассамблее ООН
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Нью-Йорк, 27 сентября. Постоянный представитель Афганистана Гулям Исхакзай не будет выступать на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

Власти Афганистана отменили ранее запланированное выступление своего представителя на полях 76-й сессии ГА ООН. Гулям Исхакзай не будет выступать на общеполитической дискуссии, отметил источник в международной организации.

«Выступления представителя Афганистана не будет», — уточнил он.

Недавно замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили ситуацию в Афганистане. Также российский дипломат анонсировал проведение саммита G20 по Афганистану. Мероприятие назначено на 28 сентября.

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