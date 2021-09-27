Кабул отменил выступление афганского представителя на Генассамблее ООН

Нью-Йорк, 27 сентября. Постоянный представитель Афганистана Гулям Исхакзай не будет выступать на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

Власти Афганистана отменили ранее запланированное выступление своего представителя на полях 76-й сессии ГА ООН. Гулям Исхакзай не будет выступать на общеполитической дискуссии, отметил источник в международной организации.

«Выступления представителя Афганистана не будет», — уточнил он.

Недавно замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили ситуацию в Афганистане. Также российский дипломат анонсировал проведение саммита G20 по Афганистану. Мероприятие назначено на 28 сентября.