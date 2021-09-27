Историк Громыко оценил возможность отделения Баварии от Германии после выборов

Санкт-Петербург, 27 сентября. Директор института Европы РАН, политолог и историк Алексей Громыко прокомментировал прошедшие выборы в Германии.

Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Как считает эксперт, между западом и востоком Германии есть большие отличия, что вызвано не столько лингвистическими и этническими факторами, сколько историей после воссоединения. Сейчас выборы показали радикальные отличия в мироощущении жителей разных территорий ФРГ.

«Что касается чего-то похожего на какие-то сепаратистские настроения в прямую или косвенно, то, безусловно, здесь всегда навиду Бавария. Но, несмотря на то, что Германия — очень разнообразная страна, для многих во внешнем мире она представляется очень монолитной — для тех, кто там живет, часто там бывает и для специалистов. Все-таки там пока на обозримое будущее нет ничего похожего на ситуацию в Бельгии, в Великобритании или в Испании. Ну и даже если сравнить эту ситуацию с Италией, то в Италии, если брать классическое отличие между севером и югом страны , в Германии все-таки этого не чувствуется», — считает Громыко.

Федеральное агентство новостей /

Между разными федеральными землями там могут быть большие различия, в том числе и в уровне жизни, его благосостояния, рассказал эксперт. При этом Германия является развитой и благополучной. Вместе с тем Бавария, в отличие от юга Испании, является самой богатой областью ФРГ, о чем не стоит забывать властям, говорит историк.

«Германии пока беспокоиться с точки зрения своей территориальной целостности нечего, но беспокоиться о том, что показатели социального неравенства очень упрямые, а в год пандемии они еще выросли — вот в этом смысле есть очень серьезные проблемы даже для такой в целом неплохо себя чувствующей страны как ФРГ», — заключил Алексей Громыко.

Ранее он отметил, что для социал-демократов выборы в ФРГ обернулись настоящим триумфом. Победа досталась с небольшим перевесом, но теперь СДПГ могут сформировать самую крупную фракцию. Несмотря на это, победители не имеют гарантий, что именно их кандидат Олаф Шольц станет канцлером.