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Недочеты инициативы о корректировке тарифов ЖКХ перечислили в обществе потребителей

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 16:53
Экономика
Недочеты инициативы о корректировке тарифов ЖКХ перечислили в обществе потребителей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 27 сентября. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал ряду ведомств поручение — проработать вопрос увеличения адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ.

Смыслом новой реформы в сфере ЖКХ должно быть изменение статуса потребителя, чтобы тот выступал главным заказчиком. Таким мнением поделился руководитель центрального исполнительного комитета общества потребителей России Алексей Корягин. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.

«Доведение тарифов до экономически обоснованных — это нововведение появляется через неделю после того, как объявили о концепции, это неправильный подход в принципе. В очередной раз напугали людей ростом тарифов, но никто не говорит о качестве этих услуг и капитальном ремонте», — заявил он.

Эксперт назвал одной из главных проблем отрасли отсутствие обоснованности методики расчета работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов.

Хуснуллин ранее подтвердил, что Кабмин РФ готовится модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Прежде всего решить нужно решить проблемы ветхого жилья, изношенности инфраструктур и плохой собираемости коммунальных платежей.

Сократить расходы на оплату ЖКУ можно на 30%. Советы директора национального центра «ЖКХ Контроль» Веры Москвиной о том, как это сделать, приводит «ФедералПресс».

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