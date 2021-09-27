Третьяк опроверг назначение Знарка главным тренером сборной России по хоккею

Москва, 27 сентября. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что контракт с тренером Олегом Знарком до сих пор не подписан.

Олег Знарок не подписывал соглашение с ФХР и пока не является главным тренером мужской сборной России по хоккею. Об этом журналистам рассказал глава организации Владислав Третьяк.

«Сегодня у нас состоялся экспертный совет, было очень много мнений. Контракт еще не подписан со Знарком. Поэтому мы собрали экспертов, через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите», — отметил президент ФХР.

Примечательно, что до этого сам Третьяк сообщил о назначении 58-летнего специалиста главным тренером сборной России. Под руководством Знарка национальная команда завоевывала золотые медали ОИ-2018 в Пхенчхане и становилась победителем планетарного первенства.