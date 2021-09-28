Корнилов: решение Киева пересечь красные линии Путина чревато «зелеными человечками»

Украинский народ, как и крымчане, может решить свою судьбу на референдуме, если не захочет терпеть присутствие «натовского сапога» на родной земле. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «красные линии» Владимира Путина ограничены территорией Российской Федерации. По его словам, Киев «сам разберется», что «делать в интересах своего народа» с «нашей стороны российско-украинской границы». Так дипломат ответил на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подчеркнувшего, что расширение НАТО на территорию Украины означает для РФ «пересечение красных линий».

«Включение Украины в структуру Североатлантического альянса заставит Россию перестраивать всю свою систему национальной обороны и безопасности, что потребует колоссальных денежных вливаний, — заявил Корнилов. — И Москва неоднократно об этом говорила: мы не допустим появление баз НАТО возле Ростова, Белгорода и так далее».

Политолог указал на двуличность Кулебы, который «бился в истерике», когда РФ проводила военные учения в Воронежской области — «черт-те где от украинской границы».

«Внезапно оказалось, что это внутренние дела не нашей страны, а Киева, Брюсселя и даже Вашингтона! — заявил эксперт. — Комментировали и осуждали абсолютно все! Но теперь, когда Россия говорит, что не допустит вражеских баз близ своих городов, ей, оказывается, следует умолкнуть и перестать беспокоиться».

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

По словам собеседника ФАН, глава украинского МИД, заявив, что «это не дело России — беспокоиться о том, что происходит внутри границ Украины», тем самым завуалированно призвал Москву эти границы пересмотреть.

«Ну а что нам остается, если Кулеба фактически именно об этом и просит? — недоумевает собеседник ФАН. — Должен сразу всех успокоить: военной интервенции не будет. Да и кому они нужны в наш век гибридных войн, «зеленых человечков» и прочего? В конце концов, сам украинский народ в ряде регионов этой страны может высказать свое мнение относительно своего нахождения в ней, как это сделали крымчане! Мало кому на Украине понравится нахождение натовского сапога на их родной земле, готов вас заверить».

Корнилов подчеркнул, что таким образом проблему можно вполне решить «дипломатическим путем».

«Совсем не обязательно сразу начинать бомбить объекты инфраструктуры НАТО», — резюмировал политолог.

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