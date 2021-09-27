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Кудрявцева встала на защиту Гагариной в скандале с ее экс-мужем

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 16:37
Шоу-бизнес
Кудрявцева встала на защиту Гагариной в скандале с ее экс-мужем
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Москва, 27 сентября. Телеведущая Лера Кудрявцева защитила репутацию певицы Полины Гагариной, заявив, что артистке ничего не нужно от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.

В студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Кудрявцева раскрыла детали конфликта Гагариной и Исхакова, которые развелись в начале этого года после семи лет брака. На днях фотограф подал в суд на экс-супругу с претензией о встречи с наследниками. В союзе у пары родилась дочь Мия, однако и мальчика певицы от первого брака Андрея Исхаков любил как родного сына.

«Зная Полину, развод прошел вообще тихо. И никто бы об этом не узнал, если Дима все это не выложил в прессу. Полине деньги Димы не нужны. Не в этом дело. Я уверена, что Дима до сих пор любит Полину. Это видно по всем его движениям», — призналась Кудрявцева, комментируя недавний скандал.

В студии шоу присутствовала актриса Эвелина Бледанс, которая призналась, что разочарована произошедшем в отношениях ее приятелей. Она отметила, что Исхаков ей всегда нравился. По словам звезды, плохой человек никогда бы не смог начать воспитывать чужого ребенка как своего собственного. В деле с судом, уверена Бледанс, замешаны третьи стороны.

Полина Гагарина после того как бывший муж подал на нее в суд выступила с заявлением, отметив, что ее раздражают мстительные и малодушные мужчины. Она выразила надежду, что ее сын Андрей не будет таким, а вырастет настоящим джентльменом.

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гагарина кудрявцева исхаков
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