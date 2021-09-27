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Кедми: Украина напрасно рассчитывает на военную помощь американцев
Армия
Кедми: Украина напрасно рассчитывает на военную помощь американцев
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 сентября. Киев напрасно надеется, что Вооруженные силы Украины значительно окрепнут после помощи американских военных инструкторов, отметил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Вероятнее всего, ВСУ лишь ослабеют после обучения от инструкторов из США. Таким мнением эксперт поделился в эфире YouTube-канала Iton.tv, комментируя видеосюжеты об отработке украинскими военнослужащими боевых действий в городских условиях под руководством американцев.

По мнению Кедми, в мире пока что нет ни одной армии, которую американские военные научили хорошо воевать. При этом однажды провокации со стороны Киева и тренировки по захвату Донбасса могут привести к тому, что у России кончится терпение, полагает он.

«Они за все заплатят с процентами. Это терпение России долгое, но оно не бесконечно», — считает Яков Кедми.

Ранее эксперт сравнил стойкость российских и американских войск. Силы США никогда не станут воевать до последней капли крови, считает он.

При этом в Пентагоне заговорили о необходимости расширить военные контакты с Россией. Налаживание связей поможет избежать конфликтов и недопонимания, передает RT.

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