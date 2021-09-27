Политолог Домрин рассказал, почему Москва дала Кубе «кредитные каникулы»

Гавана, 27 сентября. Российское Министерство финансов приняло решение предоставить Кубе «кредитные каникулы» в связи со сложной ситуацией в экономике страны из-за последствий пандемии и экономической блокады со стороны США.

Кредитные каникулы затронут экспортные кредитов на общую сумму 2,3 млрд долларов, которые были выданы кубинскому правительству в период с 2006 по 2019 годы. Они были направлены на финансирование проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, металлургии, а также на меры по поддержанию кубинской экономики.

В 2020 году правительство Острова свободы фактически перестало обслуживать кредиты в связи с тяжелым экономическим положением в стране, накапливая просроченную задолженность. В связи с этим в Минфине было разработано предложение о предоставлении республике кредитных каникул сроком на два года: текущие проценты за 2020 год будут выплачиваться с 2022 года, а начисленные позже — с 2023.

Своим мнением о перспективах и особенностях российско-кубинских отношений международной редакции ФАН поделился профессор Высшей школы экономики, американист Александр Домрин.

hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

«Это прагматичная позиция. России необходимо восстанавливать свое присутствие на Кубе. И не только в виде российских туристов. Поэтому это игра вдолгую: с одной стороны, расположить к себе кубинское руководство, а с другой стороны продемонстрировать тем же самым США, что в какой-то форме Россия возвращается ближе к берегам Соединенных Штатов. Чтобы там не забывали, что Куба — социалистическое государство», — напомнил американист.

Политолог указал, что сотрудничество между двумя странами носит исторический характер, однако в последнее время преследует более прагматичные цели и в перспективе может принести выгоды как Москве, так и Гаване.

«На Кубе нас помнят, несмотря на ту обиду, которая была у кубинского руководства после того, как Россия прекратила поддержку острова после распада СССР, — отметил Домрин. — И если Россия не будет поддерживать Кубу, то там будет Китай. Так что, с моей точки зрения, это вполне рациональный подход».

Крайне быстрые темы распространения коронавируса в США сильно ударили по экономике Кубы — экономика «Острова свободы» лишилась американских туристов, которые были важным источником необходимой стране валюты. На фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью в июле 2021 года на кубе прошли протесты, с активной информационной поддержкой из-за рубежа.