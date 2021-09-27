РФПИ заявил о высоком уровне антител при комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Москва, 27 сентября. Высокий рост защитных частиц от коронавирусной инфекции наблюдается при комбинации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и препарата AstraZeneca.

Сочетание AstraZeneca и «Спутника Лайт» продемонстрировало высокие темпы формирования антител к S-белку. Исследование по комбинации вакцин провели в Азербайджане. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно предоставленной информации, у 85% испытуемых, которые принимали участие в научной работе, зафиксировали четырехкратный рост защитных частиц к основному белку патогена. Во время исследования препарат AstraZeneca использовали в качестве первого компонента цикла вакцинации, а «Спутник Лайт» ставили на втором этапе. Между инъекциями проходило 29 суток.

Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее оценил эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма. Показатель по разным данным составляет от 83% до 94%.