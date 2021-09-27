Греческая бригада арбитров обслужит матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме»

Санкт-Петербург, 27 сентября. Бригада арбитров из Греции будет работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет шведский «Мальме».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте проинформировала о назначении бригады Тасоса Сидиропулоса на игру «Зенит» — «Мальме». Помогать греческому арбитру будут ассистенты Полихронос Костарас и Лазарос Димитриадис. Матч между «Зенитом» и «Мальме» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 29 сентября. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит», выступающий в группе H, с минимальным счетом уступил лондонскому «Челси». «Мальме» потерпел разгромное поражение от туринского «Ювентуса». Встреча в Швеции завершилась со счетом 3:0.

Ранее «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ после домашней победы над «Крыльями Советов». Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 2:1.