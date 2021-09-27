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Universal запустила в разработку фильм с ЛГБТ-актерами
Общество
Universal запустила в разработку фильм с ЛГБТ-актерами
wikipedia.org  /  Sörn / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 27 сентября. Голливуд впервые представит картину, где каст будет состоять исключительно из ЛГБТ-актеров. Проектом займется студия Universal Pictures.

Амбициозный проект Universal получил название «Бро». Фильм запущен в производство и уже обещает стать самой инклюзивной лентой, созданной в Голливуде. Сценарием займется Билли Айкнер, новая звезда сериала «Американская история ужасов». Этот проект станет четвертой сценарной работой в его карьере, сообщает The Hollywood Reporter.

Айкнер также исполнит главную роль, компанию ему составит Люк Макфарлейн («Киллджойс», «В поле зрения»). Сюжет ленты сосредоточится на романтической истории влюбленной пары мужчин. Стоит отметить, что в фильме будут представлены как гомосексуальные, так и гетеросексуальные персонажи, однако все роли достанутся ЛГБТ-актерам.

Недавно в кинотеатрах стартовала премьера научно-фантастического блокбастера «Дюна». Картина франко-канадского режиссера Дени Вильнева второй раз подряд завоевала первое место в российском бокс-офисе.

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