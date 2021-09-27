Хитрая игра Евросоюза: зачем Приштина провоцирует Сербию на конфликт в Косово

Президент Сербии Александр Вучич назвал условие, при котором Белград отреагирует на обострение в Косово. По его словам, Белград готов действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО. Так глава государства прокомментировал новое обострение ситуации в регионе.

Все началось с того, что полиция Косово объявила о том, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать на территорию республики. Теперь, чтобы попасть в Косово, нужно устанавливать временные номера края. Это требование возмутило проживающих в регионе сербов, поэтому они 20 сентября провели мирную акцию протеста у КПП «Ярине». В ответ местные власти разместили на севере Косово более 300 бойцов косовского спецназа и снайперов. По протестующим выпустили несколько шашек со слезоточивым газом, однако они отказались расходиться.

После этого глава Сербии Александр Вучич выступил со специальным обращением, заявив, что Белград призовет Североатлантический альянс и международный контингент KFOR под защитить жизни и имущество соотечественников в Косово. Если же НАТО не вмешается в ситуацию, сказал президент, а провокации против сербов будут продолжаться, Белград готов действовать самостоятельно.

«Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — заявил Вучич.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Косово. По его словам, Приштина специально провоцирует Белград, заручившись поддержкой стран Запада.

«С одной стороны, мы видим, что Белград фактически провоцируют путем давления на сербов в Косово. Инициатива конфликта, безусловно, со стороны властей в Приштине и, скорее всего, от стран Запада, которые стоят за ними. С другой стороны, сербы явно показывают, что они готовы при необходимости применить силу — ну или попугать ею Косово. На угрозе конфликта Белград пытается заставить НАТО действовать, чтобы выступить в качестве посредника и вернуть ситуацию в статус-кво — до начала эскалации», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, эксперт отметил хитрую игру, которую ведет Евросоюз. По его мнению, через сложившуюся ситуацию Европейский союз планирует ослабить власти Сербии, чтобы решить ряд вопросов, связанных в том числе и с хорошими отношениями между Белградом и Россией.

«В свою очередь Брюссель пока занимает крайне пассивную позицию. Либо он не верит, что ситуация может перерасти во что-то серьезное, поэтому все это оценивается как «бряцание оружием», либо таким образом он просто потворствует действиям властей в Приштине. Брюссель надеется на то, что это ослабит власть в Сербии и заставит ее быть более сговорчивой в отношениях с Европейским союзом в вопросах России и НАТО. Эта игра может быть более глубокой, чем просто желание властей Приштины усилить свой контроль над северной частью Косово», — резюмировал Борис Рожин.

Глава минобороны Сербии Небойша Стефанович, а также российский посол Александр Боцан-Харченко и военный атташе Александр Зинченко побывали на границе с Косово.