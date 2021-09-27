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МИД Армении обвинил Азербайджан в спланированной военной агрессии в Нагорном Карабахе
Армия
МИД Армении обвинил Азербайджан в спланированной военной агрессии в Нагорном Карабахе
ФБА «Экономика сегодня»

Ереван, 27 сентября. Война, развязанная 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе, была спланированной и подготовленной агрессией со стороны Азербайджана, заявили в МИД Армении.

Вооруженный конфликт сопровождался полным нарушением норм международного права и военными преступлениями. Об этом говорится в сообщении армянского дипведомства по случаю первой годовщины начала 44-дневного столкновения в Нагорном Карабахе.

«В ходе боевых действий азербайджанские ВС, нанося ракетно-артиллерийские и воздушные удары, в том числе с использованием запрещенного оружия, преднамеренно держали под прицелом гражданские инфраструктуры и мирные населенные пункты», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что трансграничные проблемы между Ираном и Азербайджаном, появившиеся после карабахской войны, набирают обороты. Кроме этого, глава МИД России Сергей Лавров обратился к Баку с просьбой умерить риторику в адрес Еревана. В свою очередь, Армении следует сделать тоже самое, передает RT.

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