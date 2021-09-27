Депутат парламента Ливии призвал к расследованию в отношении премьер-министра

Тобрук, 27 сентября. Председатель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Таляль Майхуб потребовал расследования в отношении премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы.

В письме на имя генерального прокурора Сиддика ас-Саура он сослался на недавний указ кабмина №322, касающийся предоставления ливийского гражданства. Депутат заявил, что после вынесения парламентом вотума недоверия ПНЕ Дабиба не имеет права подписывать подобные постановления. Вопрос вызывает и содержание принятого документа.

«Это решение чрезвычайно опасно и угрожает национальной безопасности и демографическому составу страны», — подтвердил Таляль Майхуб.

На днях премьер подписал указ о создании комитета для изучения заявлений на получение гражданства и подтверждения принадлежности к ливийскому происхождению. В документе также расширены категории лиц, имеющих право на паспорт.

Во вторник, 21 сентября, Палата представителей вынесла вотум недоверия кабмину. Решение принято на основании ранее проведенного допроса.