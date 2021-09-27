Приемная дочь Урганта похвасталась формами в новой фотосессии

Москва, 27 сентября. Падчерица актера и телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала фотографии с интимной фотосессии, на которых она изображена без одежды.

Приемная дочь Урганта Эрика Кикнадзе проживает и учится в США, где активно ведет свой блог в Instagram. Она не только делится моментами из личной жизни, но и публикует откровенные фотографии, демонстрируя красоту и формы тела. Недавно она приняла участие в съемке для дебютного альбома рок-музыканта, чем похвасталась в Сети фанатам. Поклонники оценили кадры дочери Урганта в красных стрингах, однако нашлись и те, кто осудил девушку за излишнюю откровенность.

«А твой папка на тебя подписан?»; «Беснуется в Америке — секс, наркотики и рок-н-рол», — выразили мнение поклонники в комментариях под публикацией.

Сам Ургант трепетно относится к приемной дочери. Он следит за ее творчеством и часто комментирует ее публикации, резко отвечая хейтерам. Эрика появилась на свет в первом браке супруги именитого телеведущего. К слову, и сам артист был рожден от гражданской жены своего отца. Секрет появления Урганта на свет недавно вспомнил его отец.