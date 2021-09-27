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Билли Айлиш приостановила концерт, чтобы помочь фанатам
Общество
Билли Айлиш приостановила концерт, чтобы помочь фанатам
instagram.com  /  @billieeilish

Делавер, 27 сентября. Американская поп-звезда Билли Айлиш прервала выступление из-за инцидента в фан-зоне. Певица привлекла внимание охраны, чтобы позаботиться о поклонниках.

Делавер стал площадкой для нового концерта певицы Билли Айлиш. Выступление звезды запомнится фанатам не только новыми композициями и ярким шоу, но и инцидентом, с которым помогла справиться исполнительница. Так, некоторые очевидцы сообщали, что им пришлось покинуть площадку, поскольку секьюрити не пытались поддерживать порядок среди зрителей.

Тогда Билли Айлиш пришлось приостановить выступление: артистка обратилась к охране прямо со сцены и призвала их помочь аудитории, пишет OK Magazine.

«Охрана, почему вы не обращаете внимание? <...> Нет, серьезно. У вас только одна работа, пожалуйста», — заявила певица.

Несмотря на инцидент, Айлиш осталась довольна концертом. Позднее она поделилась своими впечатлениями и призналась, что считает это шоу своим любимым.

Недавно исполнительница появилась на ежегодном фестивале костюма Met Gala. Билли Айлиш предстала на ковровой дорожке в образе голливудской актрисы Мэрилин Монро в наряде от модного дома Oscar de la Renta.

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