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Медики рассказали о пользе квашеных овощей
Общество
Медики рассказали о пользе квашеных овощей
wikipedia.org  /  Kagor / CC BY-SA 3.0

Москва, 27 сентября. Соленые и квашеные овощи в зимнее время заменяют на столе свежие. А вот насколько они полезны или вредны, разбирались авторы портала Medaboutme

Для закваски чаще всего выбирают капусту, помидоры и огурцы. Сам процесс квашения подразумевает расщепление сахаров и выделение кислот под воздействием лактобактерий. Именно они и формируют так называемую кислую среду. 

Благодаря молочной кислоте, которая образуется во время закваски, не только сохраняются овощи, но и погибают опасные бактерии. Она же нормализует работу пищеварительной системы.

Квашеные овощи способствуют укреплению иммунитета, заметно снижают уровень холестерина и укрепляют организм по многим другим параметрам. Так что если вы хотите наладить работу вашего кишечника, добавьте в рацион квашенные овощи. Вы улучшите микрофлору и очистите кишечник. 

При этом в овощах сохраняется много витаминов и минералов, а значит никакой авитаминоз вам точно не грозит. Квашеные помидоры, например, богаты витаминами С, РР, А, группы В и магнием. Квашеная капуста — лидер по содержанию витамина C. А огурцы содержат рекордное количество витаминов группы B и йода.

Но не стоит путать засолку и квашение. При втором процессе клетчатка размягчается и овощи лучше усваиваются организмом. Процесс брожения происходит в собственном соку, а не в солевом растворе, поэтому витамины остаются и не разрушаются. Все это говорит в пользу квашеных овощей. 

Правда, если у вас язва желудка, гастрит с повышенной кислотностью, панкреатит и желчекаменная болезнь, то о квашеных овощах лучше забыть. Увлекаться ими не стоит, так как злоупотребление квашеными продуктами может вызвать задержку жидкости в организме — норма нужна во всем.  

Похудеть с квашеными овощами — идеальный вариант. Они расщепляют жиры и содержат мало сахара, благодаря чему организм получает меньше быстрых углеводов.

Ранее сообщалось, какую пищу лучше не употреблять при восстановлении после перенесенного COVID-19. 

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