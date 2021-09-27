Медики рассказали о пользе квашеных овощей

Москва, 27 сентября. Соленые и квашеные овощи в зимнее время заменяют на столе свежие. А вот насколько они полезны или вредны, разбирались авторы портала Medaboutme.

Для закваски чаще всего выбирают капусту, помидоры и огурцы. Сам процесс квашения подразумевает расщепление сахаров и выделение кислот под воздействием лактобактерий. Именно они и формируют так называемую кислую среду.

Благодаря молочной кислоте, которая образуется во время закваски, не только сохраняются овощи, но и погибают опасные бактерии. Она же нормализует работу пищеварительной системы.

Квашеные овощи способствуют укреплению иммунитета, заметно снижают уровень холестерина и укрепляют организм по многим другим параметрам. Так что если вы хотите наладить работу вашего кишечника, добавьте в рацион квашенные овощи. Вы улучшите микрофлору и очистите кишечник.

При этом в овощах сохраняется много витаминов и минералов, а значит никакой авитаминоз вам точно не грозит. Квашеные помидоры, например, богаты витаминами С, РР, А, группы В и магнием. Квашеная капуста — лидер по содержанию витамина C. А огурцы содержат рекордное количество витаминов группы B и йода.