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Береговая охрана Ливии перехватила лодку с турецкими и иранскими мигрантами
Весь мир
Береговая охрана Ливии перехватила лодку с турецкими и иранскими мигрантами
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Бенгази, 27 сентября. Ливийские силовики арестовали мигрантов турецкой и иранской национальностей, лодка которых сломалась у берегов восточного региона страны. О случившемся глава правоохранительного ведомства муниципалитета полковник Джамаль аль-Амами рассказал изданию Akhbarlibya24.

По его словам, число задержанных нелегалов превысило 45 человек. Они направлялись из Турции в Италию по Средиземному морю, но лодка вышла из строя. Выходцы из Азии дрейфовали на волнах, пока их не перехватила береговая охрана.

Спасенных высадили на военно-морской базе в Бенгази и передали органам безопасности. Управление по борьбе с незаконной миграцией намерено их депортировать на родину.

Силовики на западе Ливии, в отличие от своих коллег на востоке, отправляют перехваченных беженцев в центры временного содержания, контролируемые бандформированиями. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей рассказывала о зверствах в таких тюрьмах для нелегалов. Заключенные подвергаются насилию со стороны надзирателей.

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мигранты ливия
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