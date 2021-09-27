Береговая охрана Ливии перехватила лодку с турецкими и иранскими мигрантами

Бенгази, 27 сентября. Ливийские силовики арестовали мигрантов турецкой и иранской национальностей, лодка которых сломалась у берегов восточного региона страны. О случившемся глава правоохранительного ведомства муниципалитета полковник Джамаль аль-Амами рассказал изданию Akhbarlibya24.

По его словам, число задержанных нелегалов превысило 45 человек. Они направлялись из Турции в Италию по Средиземному морю, но лодка вышла из строя. Выходцы из Азии дрейфовали на волнах, пока их не перехватила береговая охрана.

Спасенных высадили на военно-морской базе в Бенгази и передали органам безопасности. Управление по борьбе с незаконной миграцией намерено их депортировать на родину.

Силовики на западе Ливии, в отличие от своих коллег на востоке, отправляют перехваченных беженцев в центры временного содержания, контролируемые бандформированиями. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей рассказывала о зверствах в таких тюрьмах для нелегалов. Заключенные подвергаются насилию со стороны надзирателей.