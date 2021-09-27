Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Хакасии

Абакан, 27 сентября. Сотрудники МЧС вытащили из горящего частного дома 33-летнего местного жителя. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Ночью в селе Белый Яр Республики Хакасия в частном доме произошел крупный пожар. Постройкой владеют два хозяина. На место возгорания оперативно прибыли огнеборцы. Они увидели, что пламя успело охватить 96 квадратных метров жилого помещения.

Из одной части дома четыре человека успели эвакуироваться самостоятельно. Их молодого соседа спасли пожарные. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Сотрудники МЧС предварительно связали причину возгорания с нарушением правил безопасности при работе с печью.

В начале сентября более 10 человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщало издание РИАМО. Помимо этого, из горящего помещения пожарные эвакуировали мужчину и еще 25 человек.