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Сотрудники МЧС спасли провалившегося в люк теленка под Брянском
Общество
Сотрудники МЧС спасли провалившегося в люк теленка под Брянском
wikipedia.org  /  Bdk

Брянск, 27 сентября. В Дятьковском районе спасатели достали провалившееся в люк домашнее животное.

Инцидент произошел накануне в поселке Ивот. В открытый люк упал теленок. Своими силами достать животное из западни у хозяев не получилось, и они вызвали на подмогу спасателей МЧС. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные бригады.

Оценив обстановку, специалисты приняли решение поднять теленка с помощью специальных веревочных тросов. Через некоторое время любимец семейства оказался на свободе. Спасатели достали теленка аккуратно и профессионально, животное не пострадало.

Не так давно в поселке Джубга в Краснодарском крае работники МЧС спасли 16 собак породы сибирский хаски во время наводнения из затопленного дома. Не все прошло бы так гладко, если бы не героизм семейной пары, которая решила остаться с питомцами во время буйства стихии.

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