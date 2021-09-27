Снижение экспорта электроэнергии из России ускорило рост цен в Латвии и Эстонии

Рига, 27 сентября. Латвия и Эстония на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию готовы бороться за доступ к поставкам из России.

Причины перебоя экспорта связаны с тем, что Литва ограничила перетоки из Белоруссии. Рига, в свою очередь, предупредила, что подаст жалобу в Еврокомиссию, поскольку снижение траспортировки электроэнергии из РФ ускорило рост котировок в странах Прибалтики, передает «Коммерсантъ».

Максимальная величина поставок из России в Латвию может быть уменьшена до 200–400 МВт, заявила врио блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина. В то же время рост энергоцен в странах Европы увеличился с июня на фоне аномально жаркой погоды, когда население стало чаще использовать кондиционеры.

Решение Литвы по поставкам из Белоруссии не было согласовано с Латвией и Эстонией. Три страны связаны между собой общей энергосистемой, поэтому ограничения белорусской электроэнергии повлекли дефицит ресурса в Риге и Таллине. В ответ Латвия повысила пропускную способность энергетической перемычки с Россией.

Тем временем Великобритания объявила о планах активизировать программу постройки новых АЭС. Скептическое отношение к атомной энергетике было пересмотрено буквально из-за резкого подорожания газа и несостоятельности проекта возобновляемой энергетики, пишет INFOX.