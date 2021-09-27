Американские истребители F-35I Adir поступили на вооружение ВВС Израиля

Иерусалим, 27 сентября. Три новых истребителя пятого поколения F-35I Adir поступили на вооружение в Военно-воздушные силы Израиля. Самолеты разработаны американской компанией Lockheed Martin.

Новые истребители войдут в состав 116-й эскадрильи Lions of the South и будут вносить свой вклад в «миссию по защите неба государства». Об этом говорится на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

F-35I Adir прибыли на базу Неватим 26 сентября. На этот же объект в апреле 2021 года поступили три истребителя F-35. Модификация F-35I Adir разрабатывалась специалистами Lockheed Martin для Израиля. При этом самолет получил разработки в области авионики и вооружений, адаптированные под конкретные задачи израильских войск. Согласно подписанному контракту, всего Израиль получит 25 новых истребителей пятого поколения, созданных в США.

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