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Противостояние в Косово: грозит ли Европе новый конфликт
Весь мир
Противостояние в Косово: грозит ли Европе новый конфликт
Федеральное агентство новостей  / 

Появление косовского спецназа на пограничных пунктах Яринье и Брняк с последующим навязыванием явно провокационных и незаконных мер в отношении автотранспорта, двигавшегося в Косово из Сербии, вызвало серьезный общественный резонанс. В этом сложном регионе он уже по традиции трансформировался в ситуацию, угрожающую перерасти в вооруженный конфликт. С учетом особенностей местных взаимоотношений нет никаких гарантий, что история на границе не выльется в привычные здесь «этнические чистки» на территории Косово в анклавах с преимущественным проживанием сербов.

Выставленное Сербии властями самопровозглашенной республики требование о замене автомобильных номеров сербских машин на временные местные номера стало очередной попыткой в одностороннем порядке ввести некое таможенное регулирование во взаимоотношениях между Белградом и Приштиной, что первым было воспринято исключительно как провокация. С учетом того, что сербы продолжают считать Косово своей территорией, временно находящейся под «оккупацией», последовавшая реакция вполне объяснима.

Дело в том, что подобные захваты пограничных пунктов пропуска уже происходили десять лет назад, и противостояние косовских сербов миротворческому контингенту, а также полицейским силам самопровозглашенной республики приобрело массовый, всенародный характер. Тогда же отмечались случаи нападений албанцев на сербов по всей территории Косово как проявление этнической нетерпимости. Опасаясь повторения событий десятилетней давности, сербы пошли на решительные действия: стянули к административной границе с Косово свои воинские подразделения и показали готовность войти в автономный край и защитить свой народ.

Президент Сербии Александр Вучич прямо заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что, если Альянс не отреагирует и не вмешается в ситуацию, Белград сам решит этот вопрос.

«В случае начала погромов, ждем реакции НАТО 24 часа, иначе Сербия сама отреагирует», — заявил Вучич.

Очевидно, что президент не блефует: сербские вооруженные силы продолжают скапливать на административной границе боевые подразделения, которые вполне могут войти в Северное Косово для защиты сограждан от кровавых расправ со стороны албанского населения края. Наземные части поддержаны с воздуха — наблюдатели отмечают появление сербских истребителей МиГ-29 и боевых вертолетов Ми-35, демонстративно совершающих облеты территории.

Вучич отметил близорукость Запада, когда в течение недели никого фактически не интересовали неправомерные действия косовского спецназа. Но как только стоило Сербии провести передислокацию военной техники на своей территории, мировое сообщество тут же пришло в движение.

«Семь дней на Западе не возбуждались, но возбудились, когда Сербия показала, что не позволит совершить погром над своим населением. Они думали, что я шучу», — заявил Вучич.

Весомым подспорьем для оценки Западом событий, происходящих в Косово, стало посещение места конфликта послом России Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко, которые осмотрели сербские военные гарнизоны. Сам факт присутствия в зоне потенциального конфликта представителей РФ такого ранга явно показывает отношение Москвы к сложившейся ситуации.

Западные СМИ уже объясняют смелость Вучича поддержкой со стороны Москвы, а самые радикальные журналисты намекают на то, поддержка Кремлем действий Белграда якобы приведет к развязыванию новой войны. При этом они как-то дружно забывают о неприглядной странице в жизни Североатлантического альянса, который в июне 1999 года не смог развернуть широкомасштабную сухопутную наступательную операцию на Югославию только потому, что всего лишь двести российских десантников в нужный час появились на приштинском аэродроме Слатина — собственно, примерно в полусотне километров от места нынешнего конфликта. Тогда Россия остановила большую войну, теперь про это принято не вспоминать.

Получается интересный расклад: Вучич дал НАТО сутки на урегулирование возникшего недоразумения, пригрозив решить вопрос самостоятельно. Наверняка к его заявлению в Брюсселе никто бы не прислушался, если бы не такая явная демонстрация интереса со стороны РФ, приславшей посла и военного атташе на месте ознакомиться с ситуацией. Такой расклад явно не будет по душе руководству НАТО, но и бездействовать оно тоже не сможет — при том, что ему явно сейчас не до конфликта в Косово, ибо и своих проблем накопилось немало.

Следует помнить, что самостоятельность Косово не признали не только Сербия и Россия, а и Китай, Индия, Иран, Испания, Греция и целый ряд других стран, играющих не последнюю роль в международных делах. Так что Вучич не блефует. Ему действительно есть на кого опереться.

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