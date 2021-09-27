Актер Дэйв Батиста объявил охоту на злоумышленника, который издевался над щенком

Флорида, 27 сентября. Звезда блокбастеров «Стражи галактики» Дэйв Батиста приютил измученного уличного щенка. Актер объявил о вознаграждении за информацию о злоумышленнике.

Дэйв Батиста уже больше недели выхаживает щенка, которого подобрал на улице во Флориде. Собака была выброшена на улицу с цепью, которая настолько плотно обмотала шею, что ее удалось извлечь лишь с помощью хирургического вмешательства. Теперь голливудская звезда заботится о питомце, но не планирует останавливаться на этом.

Недавно звезда «Стражей галактики» обратился к фолловерам в Instagram, чтобы открыть охоту на злоумышленника. Батиста предложил щедрое вознаграждение за информацию о мучителе.

«Я лично вручу 5 тысяч долларов наличными тому, кто предоставит сведения, которые помогут найти и арестовать того больного куска ******, который сделал это», — заявил актер.

Неизвестного все еще не удалось найти, однако Батиста заручился поддержкой. Так, актер Микки Рурк пообещал добавить еще 1000 долларов к сумме вознаграждения. Кроме того, организация Humane Society заинтересовалась в том, чтобы заплатить сверху еще 1500 долларов.

Стоит отметить, что в этом году Батиста регулярно появлялся на экранах: сперва на стриминг-сервисе Netflix вышел постапокалиптический фильм «Армия мертвецов» с его участием, а недавно в кинотеатрах состоялась премьера научной фантастики «Дюна». Картина уже вторую неделю подряд превосходит ожидания аналитиков и лидирует в топе бокс-офиса.