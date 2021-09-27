«Газпром» подписал с властями Венгрии 15-летний контракт на поставки газа

Москва, 27 сентября. Российская компания «Газпром» и власти Венгрии заключили газовый контракт сроком на 15 лет. Страна будет импортировать 4,5 млрд кубометров топлива ежегодно.

Эксперт Института развития технологий топливно-энергетического комплекса (ИРТТЭКа) Дмитрий Коптев, комментируя партнерство Москвы и Будапешта, отметил, что сам факт заключения контракта говорит о том, что Венгрия увидела в России «надежного партнера и поставщика топлива». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также подтверждал информацию о готовности заключить соглашения.

Норвежская компания Equinor, в свою очередь, объявила, что в ближайшее время увеличит экспорт голубого топлива на европейский рынок. Нарастить объемы поставок энергогигант планирует за счет увеличения добычи сырья на двух месторождениях. Предположительно, экспорт вырастет на 2 млрд кубометров в год.