Бритни Спирс потребовала суд вернуть ей 50% контроля над жизнью и уволить отца

Лос-Анджелес, 27 сентября. Певица Бритни Спирс подала в суд с требованием снять родного отца Джеймса с должности своего опекуна, а также вернуть ей 50% контроля над жизнью.

Именитая американская артистка Бритни Спирс подала в суд новый пакет документов, в надежде вернуть себе контроль над жизнью и лишить отца должности опекуна. Об этом сообщает The Sun.

Около 13 лет артистка провела под влиянием и надзором своего родителя, который запрещал ей заводить семью, рожать детей, контролировал все ее финансы и запрещал ей тратить собственные заработанные деньги, передает «Культуромания».

Эксперты уверены, что перед тем как удовлетворить прошение Спирс, судья может потребовать провести дополнительное медицинское освидетельствование звезды. Ее отец нередко заявлял о том, что наследница страдала от ментальных проблем, а его опекунство якобы спасло ее саму от катастрофы.

Ранее об отношениях в звездной семье рассказал экс-охранник артистки Алекс Власов, который вспомнил методы слежки отца Спирс за знаменитостью. По его словам, родитель певицы подслушивал и записывал на пленку все ее разговоры.