Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 27 сентября. Рубль укрепляется по отношению к евро и доллару, следует из данных российского регулятора.

Обменный курс доллара на 28 сентября составляет 72,66 рубля за единицу валюты. Этот показатель оказался на 34,68 копейки ниже, чем предыдущее значение. Официальный курс евро также оказался понижен до 85,48 рубля. Снижение составило 36,79 копейки.

Специалисты предсказывают укрепление рубля до конца года. Увеличение объемов добычи нефти и рост цен на энергоносители должны позитивно сказаться на котировках российской валюты. Старший экономист СКБ-банка Сергей Коныгин спрогнозировал, что курс доллара упадет почти до 70 рублей к концу текущего года.