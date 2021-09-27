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Глава минобороны Швеции не смог ответить на вопрос о готовности воевать за другие страны
Армия
Глава минобороны Швеции не смог ответить на вопрос о готовности воевать за другие страны
Global Look Press  /  Jessica Gow/Tt

Стокгольм, 27 сентября. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не смог ответить на вопрос о готовности армии страны воевать за другие государства.

В интервью изданию Svenska Dagbladet чиновник заявил, что королевству не стоит участвовать в каких-либо военно-политических союзах, вроде НАТО. В то же время он подчеркнул, что такой подход не исключает оборонного сотрудничества. По его словам, Стокгольм готов принимать поддержку и оказывать ее в ответ.

Последовавший за этим вопрос застал министра врасплох. Журналист поинтересовался, означают ли слова Хультквиста, что шведские военные могут быть втянуты в конфликты за рубежом. Не зная, как реагировать, чиновник попытался уйти от ответа.

«Не стоит строить догадки по поводу того, что может случиться в кризисной ситуации. Это будут решать парламенты и правительства соответствующих стран», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Швеция, Норвегия и Дания договорились о военном сотрудничестве, мотивируя столь крупную сделку российским фактором. Тогда Хультквист заявлял об ухудшении климата безопасности в регионе. При этом аналитики считают этот маневр попыткой Стокгольма привлечь к себе внимание США, пишет RT.

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нато швеция хультквист
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