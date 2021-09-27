Совместные маневры России и Сербии «Славянский щит» стартуют в середине октября

Москва, 27 сентября. Совместные учения российских и сербских военных под названием «Славянский щит» стартуют в середине октября 2021 года.

Маневры состоятся на территории Сербии. В тренировках задействуют российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом корреспондентам ТАСС сообщил источник в военных кругах.

Сейчас на монгольском полигоне Дойтын Ам проходят совместные с Россией учения «Селенга — 2021». Военнослужащие уже отработали задачи наступательных маневров. Бойцы определили маршруты выдвижения с учетом особенностей рельефа местности и провели тренировки по организации связи и взаимодействия.