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Совместные маневры России и Сербии «Славянский щит» стартуют в середине октября

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 15:28
Армия
Совместные маневры России и Сербии «Славянский щит» стартуют в середине октября
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 27 сентября. Совместные учения российских и сербских военных под названием «Славянский щит» стартуют в середине октября 2021 года.

Маневры состоятся на территории Сербии. В тренировках задействуют российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом корреспондентам ТАСС сообщил источник в военных кругах.

Сейчас на монгольском полигоне Дойтын Ам проходят совместные с Россией учения «Селенга — 2021». Военнослужащие уже отработали задачи наступательных маневров. Бойцы определили маршруты выдвижения с учетом особенностей рельефа местности и провели тренировки по организации связи и взаимодействия.

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сербия панцирь-с военные учения славянский щит
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