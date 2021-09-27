Сенатор Климов объяснил, как будет сформировано коалиционное правительство в Германии

В ФРГ — парламентская демократия, а это означает, что ее правительство формирует бундестаг, в котором в настоящий момент нет одной доминирующей силы. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

26 сентября в ФРГ прошли выборы в законодательный орган страны, по результатам которых Социал-демократическая партия Германии и блок ХДС/ХСС набрали практически идентичное количество голосов: 25,7% и 24,1% соответственно. Кабинет министров будет коалиционным, но кто и с кем именно будет объединяться — большой вопрос.

«Рост популярности социалистов был неожиданным даже для них самих, — заметил Климов. — Последние лет десять они переживали, что их рейтинги падают и вскоре уйдут совсем уж куда-то «в глубину». Сейчас для Германии ключевым вопросом является то, как будет сформировано коалиционное правительство, поскольку очевидно, что у победившей с минимальным перевесом в полтора процентных пункта СДПГ не хватит голосов, чтобы создать монолитный кабинет министров».

Сенатор отметил, что еще «до сегодняшнего дня» социал-демократы не горели желанием вновь объединяться с христианскими демократами.

«В прошлых двух выборных циклах они с крайней неохотой шли в коалиционное правительство, понимая, что это для них разрушительно, что так они теряют электорат, — сказал собеседник ФАН. — Так что СДПГ будут делать все возможное, чтобы вновь не вступать в альянс с партией Армина Лашета. Получится это у них или нет, мы, скорее всего, увидим только через пару недель».

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Климов заявил, что в настоящее время как социал-демократы, так христианские демократы ведут активные переговоры с партиями «второго эшелона»: «Зелеными» (14,8%) и Свободной демократической партией (11,5%).

«Объединяться с «Альтернативой для Германии», набравшей 10,3% голосов, они вряд ли захотят, — заметил сенатор. — Эта партия всегда стояла «особнячком» в бундестаге. Вот такой вот расклад! Думаю, что до христианского Рождества правительство в том или ином составе будет укомплектовано».

Парламентарий отметил, что если пост министра иностранных дел ФРГ займет «разумный в отношении России» политик, то у Москвы будет повод для осторожного оптимизма.

«Ведь в таком случае та разрушительная — прежде всего, для самого немецкого народа — внешняя политика, которую проводил Берлин, будет изменена, — надеется собеседник ФАН. — Но резких перемен, конечно же, ожидать не стоит, поскольку людей в Германии уже лет десять пугали «угрозой с Востока» и «агрессивными русскими». В результате некоторые элиты сами поверили в то, что пропагандировали народу».

Ранее Климов объяснил причины «политической диффузии» между СДПГ и ХДС/ХСС в ФРГ.