Пережить «маленькую смерть» — об обесценивании разлуки. Колонка Юрия Мурадяна

Вы когда-нибудь задумывались о том, какие страдания наиболее «приоритетны»? Бывают ли более важные или менее важные страдания?

Согласитесь — вопрос этот звучит более чем абсурдно, но почему же мы сталкиваемся с таким явлением, как обесценивание разлуки? Если сейчас вы закатили глаза с мыслью «Ой, ну опять эти коучи со своими наивными мыслями», то можете текст не читать. Хотя лучше почитайте — это будет полезно.

Почему я решил написать об этом? Недавно на раздольных просторах Instagram я столкнулся с постом, в котором говорилось примерно следующее:

«Расстался с девушкой и страдаешь? Настоящие страдания — это когда умирает родной человек. Плюнь и иди вперед».

И дело даже не в том, что в данном случае какие-то страдания сильнее и больнее, а какие-то — нет, а в том, что эти вещи сравнивать нельзя. Сравнивать боль от потери близкого человека с болью от разлуки — это так же, как ставить на одну чашу весов килограмм железа и килограмм ваты и думать, что вата должна весить больше, потому что ее почти с мешок, а железа — небольшой кусок.

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Так вот, любые страдания — это больно. Любые страдания причиняют вред организму. Вряд ли стресс, испытанный от разлуки с человеком, в котором был заключен смысл жизни, как-то меньше стресса от трагедий, связанных с близкими.

Безусловно, значимость жизни и здоровья находится на первом месте. Это, пожалуй, главная и универсальная ценность для почти всех семи миллиардов. Но дает ли это нам право принижать важность события для человека, страдающего из-за потери любви? Что, мол, куда больнее, когда у тебя рак. Или — куда хуже, когда ребенок умирает, не получая лечения.

Да, все перечисленное — страшно. Когда умирает близкий человек, боль не утихает годами. Многие после таких трагедий теряют смысл жизни, сходят с ума, заболевают неизлечимыми заболеваниями, добровольно уходят из жизни. А разве по-другому происходит, когда мы расстаемся с человеком, которого сильно любили?

Я знаю массу примеров, когда это заставляло людей накладывать на себя руки. Оборачивалось трагедией для обоих. Когда из-за разлуки после испытанного стресса люди серьезно заболевали.

Любовь — ценность не менее важная, чем здоровье. Иной раз любовь к человеку совершенно затмевает любовь к родным и близким. Он становится ближе, лучше и необходимее, чем кто бы то ни был и что бы то ни было в жизни. И после этого мы утверждаем, что разлука с ним — это не так страшно? Страшно — не пройти этап расставания, оставить этот след в себе, повторить в будущем опыт неудачных отношений.

Очень больно терять родителей, друзей, близких людей. Но ведь боль от разлуки так же ломает, так же выбивает из колеи, вгоняет в состояние апатии и шока. Силу боли невозможно измерить специальным прибором, как силу электричества в амперах, а затем сопоставить полученные данные и подсчитать, какая из болей дала наибольший результат.

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Но если даже в порядке бреда сравнить эти два состояния — боль от потери близкого человека с болью от разлуки, то мы видим, что эти чувства весьма родственны.

Теряя близкого человека, первое время не верится в это. Затем возникает огромная пустота: мы понимаем, что ничего, кроме молитв и принятия, не можем с этим сделать. Со временем боль утихает, уступая место тоске, ностальгии, воспоминаниям.

А что происходит, когда мы расстаемся с человеком, духовно и физически близким нам? Да то же самое, что и после смерти близкого человека. С разницей лишь в том, что он жив, но ощущение потери при этом такое же мощное.

Алла Пугачева пела, что расставание — маленькая смерть. И это очень точно. Но дело в том, что для многих это конец всему, гибель всего. И успокаивать человека, который столкнулся с таким состоянием, говоря «Да что ты так убиваешься — найдешь еще другого (другую)», — занятие весьма неблагодарное со стороны успокаивающего. Ведь обычно мы не говорим: «Не переживай из-за смерти питомца — заведешь себе нового». Мы поддерживаем и позволяем пройти этап расставания максимально экологично для человека.

Но все же любите изо всех сил и, если не сложилось, изо всех сил страдайте. Это ваша боль и ваши чувства. Никто не проживет их за вас. И вы ни перед кем не обязаны строить из себя каменного человека, которому переживать из-за любви неприлично. Не стоит бояться показаться перед кем-то слабым из-за того, что любовь была в вашей жизни на важном месте. Вы сильный, потому что смогли позволить себе любить по-настоящему и пережить эту «маленькую смерть».

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