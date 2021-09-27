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Рочестерский институт представил новый метод обнаружения движения сверхтекучих жидкостей

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 15:21
Наука
Рочестерский институт представил новый метод обнаружения движения сверхтекучих жидкостей
pxhere.com

Вашингтон, 27 сентября. Специалисты из Рочестерского технологического института в США представили новую методику детектирования движения сверхтекучих жидкостей.

Группа ученых во главе с доцентом Мишкатом Бхаттачарьи обнаружила новый метод, раскрывающий потенциал сверхтекучих жидкостей в качестве сверхпроводника, который способен работать в условиях комнатной температуры. Для начала эксперты подготовили стабильную технологию получения сверхтекучих жидкостей в различных сферах, передает Planet Today.

После этого специалисты применили способы, которые используются для обнаружения гравитационных волн. Их ранее теоретически предсказывал физик Альберт Эйнштейн, однако затем они были обнаружены в реальности.

Так, детектором для вращения стали использовать лазерный луч. Его пропустили через сверхтекучее вещество, а свет начал фиксировать модуляцию на частоте вращения. Таким образом, специалисты получили возможность замерять скорость вращения сверхтекучих жидкостей.

Ученые из Бостона ранее создали необычный сплав, в котором электроны текут как жидкость. Это явление наблюдается в металлическом сверхпроводнике — сплаве ниобия и германия.

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