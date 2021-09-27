России и Китаю запретили участие в строительстве энергоблока чешской АЭС «Дукованы»

Прага, 27 сентября. Президент Чехии Милош Земан утвердил закон, исключающий участие фирм РФ и КНР в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Согласно документу, участвовать в реализации проекта, а также в его дальнейшей эксплуатации могут только те страны, которые присоединились к международному договору о государственных заказах от 1996 года. Россия и Китай в этот перечень не входят.

Вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек в августе заявил, что тендер на строительство нового энергоблока по советскому проекту начнется в конце года. Цена строительства, по предварительным оценкам, составляет от 6,4 до 7,3 млрд долларов.

Российская корпорация «Росатом», американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP подали заявки на участие в чешском проекте. Строительство должны начать в 2029-м, а завершить в 2036 году.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что полный отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников является ошибкой. Атомные электростанции (АЭС), по его словам, продолжат свою работу и к 2050 году.