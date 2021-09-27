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Вертолетчики ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника на учениях в Киргизии
Армия
Вертолетчики ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника на учениях в Киргизии
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Екатеринбург, 27 сентября. Экипажи дислоцированной в Казахстане вертолетной эскадрильи Центрального военного округа провели учения на территории Киргизии.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, тренировочные мероприятия развернулись на полигоне Эдельвейс. В маневрах задействовали около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также два вертолета Ми-8МТВ5.

Летчики выполнили тренировочные полеты в высокогорной местности, а также провели учебные стрельбы. Ракетными ударами они поразили мишени, имитирующие колонну легкобронированной техники и мобильные командные пункты условного противника.

Ранее сообщалось, что на полигоне Молькино в Краснодарском крае начались российско-пакистанские военные учения «Дружба — 2021». Также в Северной Осетии прошли учения мотострелков ЮВО, пишет RT.

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