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Маленькие, да удаленькие: в Подмосковье прошел бал для собак породы корги
Видео

Любимцы английской королевы с характером овчарки и внешностью мультяшного персонажа. Порода корги всего за 30 лет покорила жителей России, а в ее честь стали проводить даже торжественные мероприятия.

Сегодня изображения коротколапых псов украшают обложки тетрадей, полки игрушечных магазинов и «wish-листы» подростков. Не удивительно, что уже третий год подряд «Корги-бал» в Подмосковье привлекает внимание собачников по всей стране.

«У нас будет показ, корги будут ходить по подиуму. Будет маленькое аджилити (вид спорта для собак — прим. ФАН). Собачки пробегают разные снаряды, барьерчики, горки. Потом забег. Они побегут вместе по пять собак», — рассказала программу бала организатор Лариса Корж.

Очаровательные песики на вечере перевоплотились в невесту, моряка, леди в шляпке и даже Наполеона. За самые изобретательные наряды четырехлапые получили приятные призы.

«Я в полнейшем восторге от мероприятия. Наполнена вдохновением и идеями на новые встречи. Дальше только круче», — делится эмоциями хозяйка двух корги по имени Лиса и Терри.

В финале бала среди всех участников жюри выбрали короля и королеву.  Самым красивым псом был признан выходец из питомника Кировской области. По словам организаторов, главным критерием для получения короны была харизма животного.

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