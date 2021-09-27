Виталий Милонов: «После нацизма Германия впадает в безумие «голубизма»

Новые жители Германии не станут мириться с ЛГБТ-ценностями и рано или поздно завоюют страну. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал новость, что в состав немецкого правительства впервые может войти женщина-трансгендер из партии «Зеленые».

«Больших врагов Германии, чем партия «Зеленые» мне тяжело представить. Их стараниями легализуются однополые браки и прочее. Я жду не дождусь, когда народ Германии встрепенется и поймет, что страна идет в пропасть», — сообщил депутат.

Виталий Милонов также отметил, что, на его взгляд, пропаганда ЛГБТ-ценностей в будущем приведет ФРГ к тяжелым последствиям.

«Народ, который поддерживает такие ценности, проиграет тем новым немцам, которые сейчас массово туда заселяются. Они не собираются мириться со всеми этими трансгендерами. Рано или поздно они совершат свою конкисту, завоюют Германию и будут сидеть со своими черными флагами, покачивать босыми ногами на здании бундестага, и ничего нельзя будет сделать», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение политик предположил, с чем связан успех партии «Зеленые» на прошедших выборах в бундестаг.

«В Германии идет активная пропаганда нетрадиционных ценностей. Значимое количество немцев поддерживают эти жуткие «идеалы Содома и Гоморры». Германия ничего нового не изобретает. Она верна своей традиции впадать в какие-то безумия: от крайне правых в крайне левые. Если во второй четверти XX века они начали впадать в безумие нацизма, то сейчас они падают в безумие голубизма. И то, и другое — совершенное безумие», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ, что более 60% участников референдума в Швейцарии поддержали легализацию однополых браков. По словам политика, теперь олигархам не стоит отправлять туда на учебу своих детей.