Россияне смогут получить технические средства реабилитации по электронному сертификату

Москва, 27 сентября. Введение электронных сертификатов позволит упростить получение технических средств реабилитации, считает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Новые изменения в федеральном законодательстве, предусматривающие возможность получения технических средств реабилитации (ТСР) по электронным сертификатам, официально вступили в силу. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Как отметила Карелова, раньше ТСР либо приобретались гражданами самостоятельно, либо покупались и передавались в использование Фондом социального страхования. Введение электронных сертификатов же позволит упростить получение средств реабилитации и простимулировать конкуренцию среди поставщиков и производителей ТСР. Отмечается, что использовать сертификат можно в любом магазине, в том числе и при покупке в режиме онлайн.

Технические средства реабилитации — средства, предназначенные для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями. К ним относятся, в частности, слуховые аппараты, инвалидные кресла, подъемники и экзоскелеты.

Как сообщалось ранее, с октября россияне будут получать детские пособия по новым правилам. Согласно тексту изменений, средства будут начисляться только на карты «Мир».