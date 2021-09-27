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Россияне смогут получить технические средства реабилитации по электронному сертификату
Общество
Россияне смогут получить технические средства реабилитации по электронному сертификату
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Введение электронных сертификатов позволит упростить получение технических средств реабилитации, считает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Новые изменения в федеральном законодательстве, предусматривающие возможность получения технических средств реабилитации (ТСР) по электронным сертификатам, официально вступили в силу. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Как отметила Карелова, раньше ТСР либо приобретались гражданами самостоятельно, либо покупались и передавались в использование Фондом социального страхования. Введение электронных сертификатов же позволит упростить получение средств реабилитации и простимулировать конкуренцию среди поставщиков и производителей ТСР. Отмечается, что использовать сертификат можно в любом магазине, в том числе и при покупке в режиме онлайн.

Технические средства реабилитации — средства, предназначенные для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями. К ним относятся, в частности, слуховые аппараты, инвалидные кресла, подъемники и экзоскелеты.

Как сообщалось ранее, с октября россияне будут получать детские пособия по новым правилам. Согласно тексту изменений, средства будут начисляться только на карты «Мир».

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законодательство изменения инвалидность
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