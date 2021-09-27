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Директор Театра сатиры Агаев не знал об уходе Ширвиндта с должности худрука

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 15:05
Общество
Директор Театра сатиры Агаев не знал об уходе Ширвиндта с должности худрука
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 27 сентября. Новость об увольнении актера Александра Ширвиндта с должности худрука в Театре сатиры стала неожиданностью для директора Мамеда Агаева. Руководитель прокомментировал ситуацию.

Московский академический театр сатиры неожиданно остался без художественного руководителя — должность оказалась вакантна после увольнения актера Александра Ширвиндта. Артист отметил, что уже направил соответствующее заявление в департамент культуры Москвы, однако директор Мамед Агаев заявил ФАН, что не знал о решении звезды.

«Я не в курсе. Честно говорю. И департамент тоже не в курсе. Этот вопрос обсуждается уже полтора года, но чтобы он сегодня заявил что уходит — я не в курсе», — заявил директор.

Ширвиндт заявил, что надеется сохранить работу в театре, несмотря на увольнение с должности. Артист занимал место худрука более 20 лет. Он отметил, что взял на себя полномочия по просьбе труппы актеров и руководства, но теперь готов оставить работу.

Ширвиндт отметил, что надеется избежать кривотолков на счет своего увольнения. Он также поблагодарил сотрудников за терпение и сообщил, что покидает пост.

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