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Боевики массово сдают оружие в Аль-Шаджаре на западе сирийской провинции Деръа
Весь мир
Боевики массово сдают оружие в Аль-Шаджаре на западе сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Деръа, 27 сентября. Несколько десятков членов вооруженных формирований из района Худ аль-Ярмук присоединились к процессу примирения с правительственными силами в сирийской провинции Деръа.

Примирившиеся боевики прибыли в центр, специально открытый военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА) в населенном пункте Аль-Шаджара, где прошли процедуру урегулирования своего статуса, а также сдали имеющееся у них оружие. Среди арсенала, переданного боевиками правительственным силам — автоматические винтовки, пулеметы, ручные противотанковые гранатометы.

Информационное агентство SANA сообщает, что местные жители положительно оценили начало мероприятий по урегулированию статуса боевиков в Аль-Шаджаре, которые стартовали накануне. Они рассчитывают, что деятельность правительственных сил поможет стабилизировать обстановку в регионе и вернуть мир в Деръа.

Напомним, в конце июля ситуация в южной сирийской провинции серьезно обострилась после того, как местные вооруженные формирования организовали серию атак на позиции армии. Сами боевики назвали свои действия ответом на масштабную кампанию САА по борьбе с бандитизмом в провинции, в ходе которой прошли аресты лиц, причастных к грабежам, убийствам и похищениям мирных жителей.

Боевики массово сдают оружие в Аль-Шаджаре на западе сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

Члены бандгруппировок захватили район Деръа аль-Балад в административном центре региона. В то же время САА начала стягивать дополнительные силы к городу и начала контртеррористическую операцию, в результате которой силы боевиков удалось взять в кольцо.

Впоследствии при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) между противоборствующими сторонами начались переговоры, по итогам которых удалось достичь соглашения о примирении. Теперь в населенных пунктах Деръа проходят мероприятия по урегулированию статуса боевиков — они уже состоялись в Аль-Ядуде, Аль-Музейрибе, Тафасе, Телль Шахабе. Те из членов бандформирований, кто не был замечен в серьезных преступлениях, получили возможность вернуться к мирной жизни и даже присоединились к правительственным войскам.

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сирия деръа
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