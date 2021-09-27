«Он прав в своем выборе»: актер Мартиросян об уходе Ширвиндта из Театра сатиры

В жизни всегда наступает критический момент, когда человек понимает, что силы у него уже не те, пора уступить дорогу молодому поколению. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян.

Собеседник отреагировал на новость о том, что художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с поста в департамент культуры города Москвы.

«Я считаю, что для Театра сатиры это обидная потеря. Всегда очень важно, как человек себя чувствует. Все-таки у него уже, наверное, возраст, который ему подсказывает, что продолжать тяжело. Всегда наступает какой-то критический момент, точка, в которой ты понимаешь, что силы уже не те, наверное, пора освободить место, чтобы его занял кто-то из молодежи. Интерес к такому жанру, как сатира, всегда высок. Думаю, уже есть люди, которые захотят возглавить театр», — сообщил актер.

Георгий Мартиросян также поделился своим личным отношением к всенародно любимому артисту.

«Александр Анатольевич, вне всякого сомнения, очень талантливый во всем человек. Все, что он делал и делает в этой жизни, всегда было интересно. Не было равнодушных, когда он появлялся на экране со своими зарисовками, которые придумывал сам», — рассказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» / Prt Scr

В завершение он отметил, что понимает и поддерживает решение 87-летнего Александра Ширвиндта.

«Он прав в своем выборе. На сегодняшний день, когда человеку тяжело, он извиняется [в заявлении] перед своим уходом», — подытожил заслуженный артист Российской Федерации.

Ранее режиссер Виктор Мережко в беседе с ФАН рассказал о несправедливом отношении руководства телеканалов к актеру Олегу Басилашвили. По словам собеседника, никто не хочет давать денег на новые фильмы с артистом из-за его преклонного возраста.