Политолог Громыко: Какие бы посты не заняли «Зеленые», «Северный поток — 2» будет запущен

Итоги выборов в бундестаг Германии преподнесли правящей партии «сюрприз». Блок партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС), представителем которого является канцлер Ангела Меркель, уступил «Социал-демократической партии Германии» (СДПГ). За социал-демократов свои голоса отдали 25,7% избирателей, за ХДС/ХСС — 24,1%. Также по итогам этих выборов свои позиции укрепили «Зеленые», получив 14,8% голосов. «Свободная демократическая партия Германии» набрала 11,5% голосов, а «Альтернатива для Германии» (АДГ) немного просела, о чем говорит результат в 10,3%. Что стало причиной поражения команды Меркель? Как изменится политика Германии в отношении российского проекта «Северный поток — 2»? Смогут ли укрепившиеся «Зеленые» подпортить отношения с Россией? И почему на этих выборах «Альтернатива для Германии» не снискала популярности среди населения? На эти и другие вопросы ответил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Для социал-демократов эти выборы обернулись настоящим триумфом. Пусть победа досталась и с небольшим перевесом, но теперь СДПГ могут сформировать самую крупную фракцию. С другой стороны, это не дает победителям никаких гарантий, что именно их кандидат Олаф Шольц станет новым канцлером, считает Алексей Громыко.

Причин, по которым правящий блок сдал позиции, как рассказал политолог, несколько.

«На первое место я бы поставил то, что этот блок 16 лет был у власти. Его председатель в лице Меркель 16 лет занимала высокий пост. У электората есть объективная усталость от этой партии. Во-вторых, для Германии последние годы были не самым лучшим периодом, особенно при Трампе: натянутые отношения с США, кризис на Украине, в Сирии, Ливии, бегство из Афганистана. Немаловажным стал вопрос: кого может выдвинуть этот блок на пост канцлера», — сказал Громыко.

По его словам, варианта было два — председатель ХДС Армин Лашет и лидер ХСС Маркус Зедер. Последний, по мнению экспертов, более популярен у населения, нежели Лашет. И если бы сделали ставку на него, то он подтягивал бы в блок голоса избирателей. Армин Лашет, на которого блок в итоге сделал ставку, хоть и считается более «безопасным», но имеет показатели популярности ниже показателей самого ХДС/ХСС — это и оказало пусть незначительное, но влияние. Как итог всех факторов — правящий блок уступил всего на 1,6%.

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Несмотря на острую борьбу между партиями и столь малый разрыв, каких-либо скандалов, связанных с выборами или с подсчетом голосов, в Германии не было.

«Германские выборы, как правило, обходятся без скандалов. Здесь сказывается педантичность немцев. Все привыкли, что выборы в Германии проходят на высоком уровне. Если сравнивать их в технологическом отношении с выборами в России, то там, конечно, таких технологий, как у нас, нет. С другой стороны, надо понимать, что Германия — это и не США, где во в многих штатах на избирательные участки не допускают наблюдателей. В Германию всегда все могут приехать и посмотреть, как проходит голосование», — пояснил Громыко.

Несколько процентов в ходе нынешних выборов в бундестаг потеряла «Альтернатива для Германии». Громыко объяснил это тем, что в свое время на руку этой партии сыграла ее позиция по миграционному кризису. Но в этот раз они лишились своего козыря — явного массового наплыва беженцев и неконтролируемой миграции нет. Плюс предложения других партий и их конкурентная борьба были более интересны населению. Положительным моментом для АДГ стало лишь то, что они потеряли совсем немного и по-прежнему будут иметь представительство в бундестаге.

Global Look Press / Hartung via www.imago-images.de/www.imago-images.de

«Зеленые», которые столь негативно настроены по отношению к России, при любом раскладе войдут в правящую коалицию, убежден политолог. Но опасаться их стоит только в том случае, если их представитель займет кресло министра иностранных дел.

«Если бы «Зеленые» смогли провести на пост канцлера своего представителя, то это бы тревожное развитие событий, но это вряд ли произойдет. Однако сейчас уже ясно, что они могут претендовать на серьезное участие в коалиции и им достанется пара-тройка министерств. Я думаю, что проблемы могут быть, если «Зеленые» получат министерство иностранных дел. Тогда можно ждать не только каких-то затруднений во взаимоотношениях между Германией и Россией в энергетической сфере, но по гораздо более широкому ряду вопросов», — прокомментировал Громыко.

Однако, по его словам, большая часть специалистов и в России, и в Германии склоняются к тому, что какие бы посты ни заняли «Зеленые», проект «Северный поток — 2» будет запущен. На фоне того, что сейчас происходит в Европе с ценами на энергоносители, это фактически свершившийся факт.