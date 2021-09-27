Снова санкции. Альгис Микульскис об очередном этапе антироссийской истерии в США

В пятницу нижняя палата американского конгресса утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Симптоматичным для этого документа является то, что он предусматривает введение нового пакета антироссийских санкций, направленных против участников «Северного потока — 2», суверенного госдолга государства и 35 физических лиц. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает, что на этот раз приготовили для России вашингтонские парламентарии.

На самом деле, привязка санкционных пакетов к главному военно-финансовому документу США — не такая уж и новость. Эта практика была использована, например, в 2019 году и тоже в связи с «Северным потоком — 2». Фокус тут в другом: как известно, глава Госдепартамента Энтони Блинкен еще 20 мая текущего года заявил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам. А спустя ровно два месяца было объявлено о достижении договоренностей между Джо Байденом и Ангелой Меркель. Согласно им американская администрация отказывалась от всех претензий к газопроводу, а немецкая сторона, в свою очередь, брала на себя обязательство инвестировать 70 млн евро в украинскую «зеленую» энергетику и уговорить «Газпром» продлить транзит через Украину еще на 10 лет после 2024 года.

Федеральное агентство новостей /

Так вот, о фокусе: все эти соглашения и обязательства были даны Байденом, а не конгрессом — конгресс никому ничего не обещал, и президент страны на него не имеет практически никакого влияния. То есть, в этой ситуации и «сонный Джо» сохранил лицо, и вопрос о санкциях вновь прописан в американской политической повестке.

Так чем же на этот раз собираются «порадовать» Россию заокеанские законотворцы? Ну, для начала стоит отметить тот факт, что поводов для радости у них и у самих пока не много — пакет новых рестрикций еще не включен в окончательную версию военного бюджета, и дело это небыстрое. Сначала все должно быть утверждено в сенате, далее последует череда согласований и так далее. Однако забывать о том, что Америкой управляют далеко не отчаянные русофилы, забывать все же не стоит. Скорее всего, дело у конгрессменов выгорит.

По «Северному потоку — 2». В нынешний список тех, на кого будут распространяться ограничения, попадут уже не только проектировщики со строителями, но и эксплуатанты газопровода. Все их активы, по мнению «санкционеров», должны быть заморожены, американские визы аннулированы, а совместный с ними бизнес — настрого запрещен. Вот такая вот «свобода предпринимательства»…

ФБА «Экономика сегодня» /

Поправка по суверенному российскому госдолгу была предложена демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом. Выглядит она следующим образом:

«Поправка под номером 20, напечатанная в части C отчета 117–125 Палаты представителей, вводит санкции, запрещающие американцам покупать или продавать недавно выпущенные российские суверенные долговые обязательства на первичном и вторичном рынках. Требует от Управления директора национальной разведки составлять отчет об иностранном вмешательстве для каждых будущих промежуточных и президентских выборов и дает указание президенту после получения этого отчета определить, приостановить ли эти санкции или сохранить их в силе».

Если перевести с «канцелярского» на человеческий — речь идет о том, что в случае принятия этого варианта бюджета, под запретом на территории США окажутся любые облигации, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Однако все эти ограничительные меры, хоть и неприятные, но привычные, не идут ни в какое сравнение со списком тех, кто попал под санкции персональные. А таковых набралось аж 35 человек, и возглавляет этот «реестр» ни больше ни меньше как глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Вообще, при взгляде на эти имена, возникает подозрение, что депутаты Палаты представителей несколько утеряли связь с реальностью…

ФБА «Экономика сегодня» /

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст…

На своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал подобные выходки «дипломатическим моветоном» и «откровенной нелепостью».

«Включение в санкционные списки высших руководителей другого государства, включая премьер-министра и министров, — я бы сказал, дипломатический моветон. Особенно на фоне робких попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, объективно затрагивающих все страны. Это выглядит откровенной нелепостью: только что лидер США призвал страны мира «работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было» для решения ключевых проблем, и, прежде всего, завершения пандемии коронавируса. И что же предлагает американское руководство, видимо, в качестве первой меры, чтобы «работать друг с другом больше» против пандемии? Оно предлагает включить в персональные санкционные списки (то есть с визовыми запретами и т. п.)… министра здравоохранения страны, которая первой разработала вакцину против коронавируса!»

В свою очередь, Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» выразил сожаление о том, что окончательное принятие нового санкционного пакета ударит по самому «духу Женевы».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет — а по-иному это квалифицировать не получается — и что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, духу и атмосфере Женевы…» — заключил пресс-секретарь президента РФ.

31 августа в своем выступлении по итогам завершения 20-летней «афганской эпопеи» Джо Байден заявил, что эра крупных военных операций по переустройству других стран подошла к концу. Незадолго до этого, в середине июня, на встрече президентов России и США в Женеве, были найдены пути продолжения диалога. Вопрос: почему рядовых американцев продолжают убеждать в том, что Россия заслуживает всевозможных наказаний? И почему это делает именно конгресс?

Сложно сказать, утвердит ли глава Белого дома их русофобский документ, но, если это произойдет, отношения двух стран снова будут испорчены, и неизвестно, сколько сил придется приложить для их очередного улучшения. А улучшать придется. Причем обеим сторонам. Потому что без этого мир может и не устоять.