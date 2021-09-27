Reuters: Норвегия стала одним из выгодоприобретателей от высоких цен на газ

Осло, 27 сентября. Российский «Газпром» не стал единственной компанией, которая извлекает прибыль из роста цен на голубое топливо. Сложившейся ситуацией также пользуется норвежская Equinor.

Аналитики Reuters отметили, что Equinor даже больше «Газпрома» торгует на спотовом рынке. Российская компания предпочитает долгосрочные контракты, поэтому норвежцы сейчас получают больше дохода от сделок.

«Быстрый рост цен на газ произошел в наилучший исторический период для Equinor», — цитирует РБК экономиста компании Эйрика Вэрнесса.

Доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова ранее подчеркнула, что трубопровод «Северный поток — 2» никак не влияет на подорожание газа в Европе.