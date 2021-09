Гаитянские беженцы в США стали жертвами хаоса и политической конъюнктуры

Порт-о-Пренс, 27 сентября. Гаитянские мигранты, которых власти США репатриируют на родину, сталкиваются с ужасающими условиями. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сообщению журналистов агентства, столица Гаити, город Порт-о-Пренс представляет собой зону боевых действий.

В городе не смолкают звуки стрельбы, которую ведут представители банд и полиция. Впрочем, местная полиция не сильно отличается от бандитов. Ежедневно здесь происходят десятки убийств и похищений.

Большая часть населения столицы Гаити не имеет доступа к основным коммунальным услугам, питьевой воде и электричеству. Тысячи гаитян были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия, которое царит на улицах столицы. Большинство из них вынуждены находиться в переполненных школах, церквях, спортивных центрах и временных лагерях для перемещенных лиц.

Ко многим из этих людей затруднен доступ со стороны гуманитарных организаций. Из более чем 18 тыс. человек, которых ООН считает перемещенными лицами в Порт-о-Пренсе с тех пор, как в мае в городе произошел всплеск бандитизма, Международная организация по миграции имеет доступ только «примерно к 5000, может быть, 7000» — признается глава миссии МОМ в Гаити Джузеппе Лопрете.

Владелец пекарни Элис Флери стал одним из вынужденных беженцев после того, как вооруженные люди в масках захватили его район Мартиссант, который соединяет Порт-о-Пренс с югом страны. Он и его семья были вынуждены бросить все и спасаться от бандитов. Они нашли убежище в спортивном центре, где находятся уже три месяца — всего в нескольких километрах от собственного дома, в который они не могут и не хотят возвращаться.

Теперь водители транспортных средств, которые перевозят людей и товары из Порт-о-Пренса на юг страны, формируют колонны для проезда через Мартиссант, часто ожидая часами, а иногда и ночью, пока они не заплатят членам банды за разрешение на проезд.

Организация «Врачи без границ» была вынуждена закрыть свою больницу в Мартиссанте, где агентство оказывало медицинскую помощь местному населению в течение последних 15 лет.

Похожим образом действует и полиция: через две недели после нападения на Мартиссант полицейские напали на лагерь Ла-Писте, который расположен на побережье к северу от столицы. Лагерь был создан Международным Красным Крестом после землетрясения 2010 года для размещения людей с ограниченными возможностями.

Жители лагеря говорят, что нападение стало полицейским возмездием против гражданских лиц, живущих в районе, контролируемом бандами.

Согласно приблизительным подсчетам, в настоящее время в Порт-о-Пренсе действует около 100 различных банд, самой крупной из которых является альянс G9, который возглавляет бывший полицейский Джимми Черизье. Его коалиция контролирует кварталы правительственных зданий и большинство центральных районов города.

Банды контролируют доступ к порту, на который приходится до 80% всех поставок, которые прибывают в Гаити. Перевозчики, которые едут из порта, объединяются в конвои, чтобы пересечь районы, контролируемые бандами. Ежедневно они подвергаться нападениям и вымогательству, а часть товаров попросту не доезжает до пунктов назначения. Это ведет к дефициту самых необходимых вещей, начиная от еды и заканчивая топливом.

Ситуация в Гаити еще больше усугубилась в последние месяцы — после того, как заговорщиками был убит президент страны Жовенель Моиз, а Гаити пострадало от очередного разрушительного землетрясения.

В эту атмосферу хаоса власти США депортируют гаитянских беженцев, которые были задержаны на южной границе США.

С его позицией согласен Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который заявил, что «массовые высылки отдельных лиц из США без проверки потребностей в защите» являются нарушением международного права.

