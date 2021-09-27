Гаитянские беженцы в США стали жертвами хаоса и политической конъюнктуры

Порт-о-Пренс, 27 сентября. Гаитянские мигранты, которых власти США репатриируют на родину, сталкиваются с ужасающими условиями. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сообщению журналистов агентства, столица Гаити, город Порт-о-Пренс представляет собой зону боевых действий.

«Порт-о-Пренс — это больше, чем город, это архипелаг островов, контролируемых бандами, в море отчаяния. Некоторые районы покинуты. Другие забаррикадировались за пожарами, разбитыми автомобилями и кучами мусора, и заняты вооруженными до зубов людьми», — так описывает журналист Associated Press обстановку в столице страны.

В городе не смолкают звуки стрельбы, которую ведут представители банд и полиция. Впрочем, местная полиция не сильно отличается от бандитов. Ежедневно здесь происходят десятки убийств и похищений.

Город ста банд

Большая часть населения столицы Гаити не имеет доступа к основным коммунальным услугам, питьевой воде и электричеству. Тысячи гаитян были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия, которое царит на улицах столицы. Большинство из них вынуждены находиться в переполненных школах, церквях, спортивных центрах и временных лагерях для перемещенных лиц.

Global Look Press / David de la Paz / XinHua

Ко многим из этих людей затруднен доступ со стороны гуманитарных организаций. Из более чем 18 тыс. человек, которых ООН считает перемещенными лицами в Порт-о-Пренсе с тех пор, как в мае в городе произошел всплеск бандитизма, Международная организация по миграции имеет доступ только «примерно к 5000, может быть, 7000» — признается глава миссии МОМ в Гаити Джузеппе Лопрете.

«Мы ведем переговоры о доступе к остальным», — говорит он.

Владелец пекарни Элис Флери стал одним из вынужденных беженцев после того, как вооруженные люди в масках захватили его район Мартиссант, который соединяет Порт-о-Пренс с югом страны. Он и его семья были вынуждены бросить все и спасаться от бандитов. Они нашли убежище в спортивном центре, где находятся уже три месяца — всего в нескольких километрах от собственного дома, в который они не могут и не хотят возвращаться.

Теперь водители транспортных средств, которые перевозят людей и товары из Порт-о-Пренса на юг страны, формируют колонны для проезда через Мартиссант, часто ожидая часами, а иногда и ночью, пока они не заплатят членам банды за разрешение на проезд.

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Организация «Врачи без границ» была вынуждена закрыть свою больницу в Мартиссанте, где агентство оказывало медицинскую помощь местному населению в течение последних 15 лет.

Похожим образом действует и полиция: через две недели после нападения на Мартиссант полицейские напали на лагерь Ла-Писте, который расположен на побережье к северу от столицы. Лагерь был создан Международным Красным Крестом после землетрясения 2010 года для размещения людей с ограниченными возможностями.

«Полиция вошла с разных сторон и начала стрелять слезоточивым газом и боевыми патронами, мы могли только бежать», — рассказывает 70-летняя Мари Жакмель, которая во время нападения потеряла сына.

Жители лагеря говорят, что нападение стало полицейским возмездием против гражданских лиц, живущих в районе, контролируемом бандами.

«Там были какие-то преступники, я должен это признать, но полиция не спрашивала, не сказала ни слова, ничего не изменила, просто выселила нас, а затем взяла спички и бензин и сожгла наши дома один за другим», — говорит Жозеф Дье Фейт.

Согласно приблизительным подсчетам, в настоящее время в Порт-о-Пренсе действует около 100 различных банд, самой крупной из которых является альянс G9, который возглавляет бывший полицейский Джимми Черизье. Его коалиция контролирует кварталы правительственных зданий и большинство центральных районов города.

Банды контролируют доступ к порту, на который приходится до 80% всех поставок, которые прибывают в Гаити. Перевозчики, которые едут из порта, объединяются в конвои, чтобы пересечь районы, контролируемые бандами. Ежедневно они подвергаться нападениям и вымогательству, а часть товаров попросту не доезжает до пунктов назначения. Это ведет к дефициту самых необходимых вещей, начиная от еды и заканчивая топливом.

Global Look Press / David de la Paz / XinHua

Ситуация в Гаити еще больше усугубилась в последние месяцы — после того, как заговорщиками был убит президент страны Жовенель Моиз, а Гаити пострадало от очередного разрушительного землетрясения.

Рейтинг превыше всего

В эту атмосферу хаоса власти США депортируют гаитянских беженцев, которые были задержаны на южной границе США.

«Сейчас неподходящий момент для депортации нас на Гаити. Гаити не готова принимать депортированных, потому что ситуация здесь хаотична. Эта страна находится в политическом, социальном, экономическом кризисе, мы окружены бандами со всех сторон. Нам должны были разрешить подать заявление на то, чтобы стать беженцами», — заявил Джастин Пьер, один из отправленных на родину гаитян.

С его позицией согласен Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который заявил, что «массовые высылки отдельных лиц из США без проверки потребностей в защите» являются нарушением международного права.

"I was shocked by images of the deplorable conditions beneath the concrete highway overpass in Del Rio, Texas..."



High Commissioner @FilippoGrandi calls for the US to lift restrictions that deny most people the opportunity to request asylum in the country https://t.co/El45BPf1wE pic.twitter.com/roKIXe7950 — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) September 21, 2021

В ответ на высылку гаитян в отставку подал спецпредставитель США в Гаити, кадровый дипломат Дэниел Фут, который жестко раскритиковал «бесчеловечное» решение администрации Байдена.

«Я не буду связан с бесчеловечным, контрпродуктивным решением Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов в Гаити, страну, где американские чиновники заключены в безопасные лагеря из-за опасности, которую представляют вооруженные банды, контролирующие повседневную жизнь», — сообщил Фут в своем письме, направленном в адрес Госдепа.

Daniel Foote, U.S. special envoy to Haiti, has resigned his post, citing the Biden administration's "inhumane" treatment of Haitian asylum seekers and U.S. meddling in Haitian politics. pic.twitter.com/OuMttTBU9u — Democracy Now! (@democracynow) September 23, 2021

Но президенту США Джо Байдену сейчас не до международного права — его рейтинг трещит по швам под напором критики, которая раздается со всех сторон и одной из главных ее причин стал полный провал миграционной политики. Главные политические оппоненты обвиняют президента в неспособности навести порядок на южной границе США, которая стала проходным двором для десятков тысяч нелегальных мигрантов, незаконно переходящих в США из Мексики. В таких обстоятельствах всяческие сантименты и разговоры о правах человека отходят далеко на задний план. Обстановка не способствует человеколюбию и здесь нет ничего личного — только политика.