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Аналитик Леонков: Россия готова реагировать на военные провокации Киева у границ Крыма

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:43
Армия
Аналитик Леонков: Россия готова реагировать на военные провокации Киева у границ Крыма
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Москва, 27 сентября. Киев рассчитывает, что после очередной провокации ВСУ у крымских рубежей Россия развернет наступление, но реакция Москвы будет иной, заявил военный аналитик Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что произойдет, если хотя бы один украинский боеприпас упадет на территории Крыма. По его словам, ответ будет решительным и жестким.

«Такого рода прецедент рассматривается. Та сторона надеется, что Россия хлопнет дверью и отдаст приказ в атаку. Конечно, этого не произойдет. Но если это будет делаться целенаправленно, Минобороны предпримет соответствующие меры», — рассказал Леонков, комментируя недавние учения артиллеристов Вооруженных сил Украины у российских границ в районе Крыма.

Аналитик также напомнил, что Киев уже предупреждали о возможных последствиях направленных на Россию провокационных маневров. Еще минувшей весной Москва дала понять, что такие инсинуации будут для Украины «чрезмерно опасными».

Ранее на Украине стартовали учения НАТО «Объединенные усилия — 2021» при участии военнослужащих из 15 государств. Общая численность коалиционной группировки составила 12,5 тысячи человек. Как пишет RT, аналитики считают подобные мероприятия крайне тревожной тенденцией.

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