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Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:53
Общество
Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально
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Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства на самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин, который соблюдает самоизоляцию на фоне коронавирусной инфекции, чувствует себя нормально. Об этом сообщил представитель Кремля в беседе с РИА Новости. Глава государства продолжает активно работать.

«Нет, все нормально», - сказал Песков в ответ на вопрос, не простыл ли президент РФ в осенний сезон.

Представитель Кремля ранее рассказал о планах лидера страны на текущую неделю. Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ, которое будет посвящено системе стратегического планирования.

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