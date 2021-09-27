Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира

Вильнюс, 27 сентября. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев оценил результат национальной команды на девятом чемпионате мира в Литве.

Сборная России по мини-футболу накануне потерпела поражение в четвертьфинальном матче планетарного первенства, покинув турнир. Выступление национальной команды на ЧМ в разговоре с журналистами РИА Новости оценил президент АМФР Эмиль Алиев.

«Я бы оценил нашу работу на турнире так: мы не проиграли ни одного матча, но тут была серия пенальти. В общем, можно признать нашу работу удовлетворительной. Хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб, игроков, РФС, СМИ. Мы играли без флага и гимна, но наша команда была крепка духом», — отметил глава организации.

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве с 12 сентября по 3 октября. Обыгравшая Россию сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

Ранее ФАН писал о поражении команде Сергея Скоровича в матче плей-офф, который проходил на «Жальгирис-Арене». Сборная Аргентины обыграла российскую национальную команду в серии пенальти.